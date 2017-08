Sole, mare e un occhio sempre vigilie al telefono, in attesa della giusta chiamata dall’Inghilterra: Ferragosto all’insegna del calciomercato per la Roma, con la società giallorossa che continua ad attendere una risposta da parte del Leicester in merito all’offerta da 35 milioni di euro presentata nei giorni scorsi per Riyad Mahrez. Ultimatum che scadrà alla mezzanotte di oggi, ma società inglese che non ha ancora fornito una risposta ufficiale alla proposta giallorossa, anche se – indirettamente – sembra aver fatto recapitare il messaggio di un’offerta ritenuta ancora troppo bassa. Ecco perché sono continui i colloqui tra i vertici dirigenziali giallorossi: resta da capire se la Roma non si muoverà dall’offerta di 35 milioni di euro già presentata, oppure se proverà ad accontentare le richieste del Leicester che continua a chiedere 40 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro) per dare il via libera alla cessione di Riyad Mahrez. L’agente del calciatore algerino, intanto, sta cerando di mediare tra i club: l’idea è quella di provare a convincere la Roma ad aumentare l’offerta attraverso alcuni bonus. Ore dunque di riflessione in casa giallorossa, sempre in attesa di una risposta ufficiale da parte del Leicester: entro la mezzanotte di oggi si decide il futuro di Riyad Mahrez.

Le tappe della trattativa

Una trattativa, quella tra il Leicester e la Roma per Maharez, che dura ormai da diverso tempo. La società giallorossa ha prima proposto 23 milioni di euro, poi il ritocco a 30 milioni di euro, successivamente a questa cifra si è resa disponibile a discutere l’inserimento di eventuali bonus, fino alla proposta – al momento definitiva – di 35 milioni di euro. Cifra che a quanto sembra continua a non bastare al Leicester. Resta da capire se la Roma deciderà di ritoccare ancora l’offerta verso l’alto o meno: a mezzanotte scade l’ultimatum giallorosso, per il futuro di Riyad Mahrez sono ore decisive.