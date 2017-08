Per un centrocampista che va via, c'è un terzino in arrivo. L'Inter si appresta a chiudere l'affare Kondogbia, ormai fuori dai piani di Spalletti. Lui al Valencia e Joao Cancelo in nerazzurro, terzino portoghese classe '94. L'affare si può chiudere giovedì mattina, coi giocatori che possono arrivare o il giorno stesso oppure venerdì. Si tratta di due prestiti con diritto di riscatto: 25 milioni per Kondogbia (che manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita) e 35 per Cancelo. Trattativa ai dettagli, col Valencia che pagherà l'intero ingaggio del giocatore (circa 3,8 milioni). Il doppio di quello di Cancelo, che invece viaggia sui 2 milioni di euro (1,8).

Da Mangala a Ranocchia

Con Murillo sempre verso Valencia, l'Inter ha puntato Mangala del City, centrale classe '91. Il giocatore ha dato l'ok a l'Inter ma il City ancora no, non c'è ancora l'apertura degli inglesi. Pensano di poter ricevere un'offerta migliore da un altro club, magari a titolo definitivo. Già da giovedì, però, l'Inter e lo stesso Mangala forzeranno la mano per avere l'ok del Man City. Ranocchia, invece, è sempre più vicino al Burnley: trattativa in stato avanzato.

Spiragli per Karamoh

L'inter non molla il giovane Karamoh, uno degli obiettivi per il reparto avanzato, attaccante del Caen classe '98. Rapido, veloce, 5 gol in Ligue 1. E i nerazzurri sperano che i francesi abbassino le pretese: c'è un piccolo spiraglio, timidi segnali di apertura da parte del Caen, che ora può abbassare la sua richiesta di 10 milioni di euro. L'Inter continua a lavorare per l'attaccante.

Mor, ds Borussia: "Trattativa fallita"

Il ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha parlato ai media tedeschi riguardo la trattativa dell'Inter per il fantasista turco. Brutte notizie per Spalletti e il suo staff: "La trattativa con i nerazzurri è attualmente fallita. Emre Mor rimane un nostro giocatore e torna ad allenarsi con noi". Troppo alte le commissioni con l'agente. L'accordo tra i due club, però, era già stato trovato: il tutto sulla base di un prestito con obbligo legato alle presenze, per una cifra complessiva di 13 milioni. Da vedere ora se i dirigenti nerazzurri proveranno a trovare un punto di incontro con l'entourage del turco o se invece decideranno di virare su delle alternative.