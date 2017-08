Il futuro di Emre Mor non sarà all'Inter. A confermarlo è stato il ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, che ai microfoni della radio tedesca ha spiegato: "La trattativa con i nerazzurri è attualmente fallita. Emre Mor rimane un nostro giocatore e torna ad allenarsi con noi". È sfumato quindi l'affare, almeno per ora considerata l'imprevedibilità del mercato, a causa delle alte commissioni richieste dagli agenti del giocatore. L'accordo tra i due club invece era stato già trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze per una cifra complessiva di 13 milioni. Da vedere ora se i dirigenti nerazzurri proveranno a trovare un punto di incontro con l'entourage del turco o se invece decideranno di virare su delle alternative.