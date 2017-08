La Juventus ha ingaggiato il suo nuovo centrocampista. I bianconeri hanno trovato l'accordo con il Psg per l'acquisto Matuidi. Il centrocampista è atterrato nel pomeriggio a Torino per svolgere le visite mediche prima della firma del contratto. Prevista per domani la presentazione a Villar Perosa. Decisivo il blitz di Marotta a Montecarlo con Matuidi e Antero, direttore sportivo dei parigini. La Juve verserà nelle casse dei parigini 20 milioni di euro più bonus. Adesso Allegri spera di convocarlo già sabato per la prima giornata di campionato contro il Cagliari.