La Supercoppa italiana vinta all’Olimpico contro la Juventus e l’inizio di campionato ormai alle porte, in casa Lazio però a tenere banco è sempre il calciomercato. Keita oggetto del desiderio di tanti club, Juventus su tutti, ma sono diversi i giocatori biancocelesti che piacciono in giro per l’Europa. Tra loro c’è sicuramente Wesley Hoedt, difensore olandese classe 1994: ieri sera alla Lazio è infatti arrivata una proposta ufficiale da parte del Southampton, con la società inglese che ha messo sul piatto 17 milioni di euro per provare a portarlo in Premier League. Una cifra sicuramente importante, che però al momento il presidente della Lazio Claudio Lotito non ha ancora accettato: 17 milioni di euro, però, è la stessa valutazione fatta a inizio calciomercato dal numero uno biancoceleste e dall’agente del calciatore. Riflessioni dunque in corso, nonostante la Lazio abbia rifiutato al momento la proposta dei Saints: il Southampton fa sul serio per Wesley Hoedt.