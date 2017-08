Milan-Kalinic, ci siamo. La lunga telenovela per l'attaccante croato sta per andare in onda con l'ultima puntata in cui il calciatore raggiungerà Milano e firmerà un contratto con i rossoneri. La trattativa tra Fassone, Mirabelli e la dirigenza viola si è infatti sbloccata con ulteriori contatti tra le parti e dovrebbe chiudersi definitivamente in maniera positiva tra questa sera e domattina, tant'è che la squadra toscana ha già definito l'arrivo del suo sostituto, il Cholito Simeone. Nell'affare il Milan non inserirà contropartite (si era fatto il nome di Antonelli, possibile operazione a parte), ma si concluderà sulla base di 25 milioni più bonus. In uscita invece tra i rossoneri c'è Gustavo Gomez che piace tanto in Turchia. In particolare si registra l'interesse del Trabzonspor, oltre che quello del Fenerbahce, e il sacrificio del difensore argentino potrebbe consentire a Montella di tenersi Calabria, utile alternativa sulle fasce nel centrocampo a 5.