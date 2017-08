Atalanta-Juve, continua il braccio di ferro per Spinazzola. I bianconeri vogliono riportarlo a casa (è in prestito biennale alla squadra di Gasp), ma i nerazzurri non mollano. Resistono. Tant'è che lunedì è previsto un nuovo incontro con l'agente per tentare di strappare l'ex Perugia all'Atalanta: pronta anche una nuova offerta dei bianconeri, bramosi di avere Spinazzola tra le proprie fila per la prossima stagione. Reduce da una bella stagione, culminata con la qualificazione ai gironi di Europa League, la Juve punta Spinazzola e non molla. L'Atalanta tiene duro e prova a trattenerlo, non sono disposti a trattare e neanche ad incontrare la Juventus lunedì, anche se il ragazzo è sempre più separato in casa. Gasperini non lo convocherà per la Roma contro la Roma e lui si allena a parte, vuole la Juventus.