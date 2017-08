Inter-Samp, cena per Schick

L'Inter vuole Patrik Shick e punta ad anticipare la concorrenza. Giovedì sera, infatti, c'è stata una cena a Forte dei Marmi tra l'Inter e la Samp (in particolare tra Ausilio e Romei) per cercare di venire a capo della trattativa. Incontro interlocutorio, l'Inter ha ribadito la sua volontà di prendere il giocatore ma con un'altra formula, non più a titolo definitivo. Hanno proposto varie formule: prestito con diritto di riscatto, anche obbligo legato alle presenze. La Samp ci pensa. E l'Inter... fa lo stesso, in attesa di capire il destino di Jovetic e Gabigol, ormai in uscita. Affare al momento in stand-by quindi, le parti si riaggiorneranno dopo questo week-end di Serie A. Capitolo difensore centrale: contatti per Mustafi dell'Arsenal, l'obiettivo per la retroguardia. I Gunners non sono intenzionati a cederlo, l'hanno pagato 42 milioni e ora vogliono tenerlo. I nerazzurri, però, continuano il pressing per l'ex centrale della Samp, Mustafi nel mirino.