Nikola Kalinic non sarà presente agli allenamenti della Fiorentina neanche oggi. L'attaccante croato, dopo aver saltato la seduta di ieri senza autorizzazione della società, ha infatti presentato in mattinata un certificato medico per giustificare la sua assenza, spiegando di avere bisogno di cinque giorni di riposo perché sta vivendo un momento emotivamente inquieto che non gli consentirebbe di allenarsi come dovrebbe. Da vedere ora quale sarà la reazione della dirigenza viola che non ha ancora trovato un accordo con il Milan, non disposto per adesso a pareggiare l'offerta dell'Everton di 29 milioni. Il centravanti rifiuta la destinazione inglese ma il suo futuro è lontano da Firenze, considerando anche che i toscani hanno già acquistato il suo sostituto, Giovanni Simeone, arrivato dal Genoa per 15 milioni più 3 di bonus.