Mercato, Totti chiama Schick: duello Inter-Roma

Roma-Inter dovrebbe giocarsi tra tre giorni. Ma la sfida è già cominciata da settimane, per Patrik Schick. Tiene ancora banco, infatti, l’intrigo che riguarda il giocatore della Sampdoria, con le due squadre emerse come principali candidate per assicurarsi il talento ceco. La Roma non molla. Anzi, rilancia e decide di giocare per la prima volta una carta che può rivelarsi fondamentale: Francesco Totti. Nelle sue nuove vesti di dirigente, l’ex capitano giallorosso ha mandato un messaggio a Schick, cercando di convincerlo a preferire i capitolini. Anche Eusebio Di Francesco ha voluto telefonare al giocatore. Nonostante al momento il ceco sia più orientato verso l’Inter, l’offerta della Roma resta migliore e questo mantiene alto l’ottimismo per il buon esito della trattativa. Non è ancora da escludere definitivamente il Paris Saint-Germain, che spera di potersi inserire nell’affare e strappare l’attaccante a condizioni maggiormente favorevoli.

Inter, cena a base di... mercato

L’Inter sta cercando di bloccare l’attaccante attraverso una cena a Milano con gli agenti: presenti Walter Sabatini e Piero Ausilio in rappresentanza della dirigenza nerazzurra, insieme ai procuratori Paska e Satin per cercare di tenere il giocatore in pugno il più possibile, aumentando anche la cifra del pagamento del primo anno ai blucerchiati. In questo modo l’Inter conta di convincere la Sampdoria, dal momento che rispetto alla Roma l’offerta iniziale dei nerazzurri prevedeva un pagamento esiguo nell’immediato.