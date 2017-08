Calciomercato, Napoli: offerta del Psg per Reina

Parigi-Napoli, linea di calciomercato che potrebbe presto diventare rovente. Nelle ultime ore, infatti, il Paris Saint-Germain ha presentato un’offerta molto importante per provare a portare in Ligue1 Pepe Reina. Sette milioni di euro la proposta economica presentata al Napoli per il cartellino, al portiere spagnolo invece ingaggio da 3.5 milioni di euro più bonus. Offerta dunque importante, che potrebbe chissà anche cambiare gli scenari intorno al futuro del portiere: Reina è in scadenza di contratto, ma al momento non ci sono segnali per quel che riguarda il rinnovo contrattuale, nonostante i colloqui delle scorse settimane tra l’entourage del calciatore e la dirigenza azzurra. Napoli che comunque non vorrebbe far partire Reina, ma l’offerta presentata dal Paris Saint-Germain sarà sicuramente valutata con attenzione dalla società azzurra.