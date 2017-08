L'Inter, la Roma e Patrik Schick. Nel mezzo... la Juve? Eh sì, perché se da un lato le due squadre stanno cercando di soffiarsi a vicenda l'attaccante della Samp, i bianconeri si inseriscono. Andiamo con ordine però: Schick - qualche tempo fa - aveva già effettuato le visite con la Juve, ma poi è saltato tutto per i problemi fisici del calciatore. "Niente da fare, non lo prendiamo". Inter, Roma, Napoli, Monaco e Psg sull'attaccante, fino al duello finale tra nerazzurri e giallorossi. Ora di nuovo i bianconeri? Gli agenti hanno incontrato la Juve, ma...

La Juve incontra gli agenti di Schick, ma si parla d'altro...

I dirigenti della Juve hanno incontrato gli agenti di Patrik Schick, Paska e Satin. Giovedì erano a Montecarlo per parlare con la Roma, mentre mercoledì sera si trovavano a Milano per una chiacchierata con Sabatini e Piero Ausilio. Tuttavia, non si è parlato dell'attaccante ceco: sul piatto il giovanissimo Hlousek, un classe 2002 dello Sparta Praga seguito anche da top club come Man City, Ajax, Psg e Bayern Monaco. Filtra questo. Tuttavia, è inevitabile che i bianconeri abbiano chiesto info per la punta della Samp, anche solo per informazione. Sondaggi quindi. Tuttavia, Schick deve dare una risposta alla Roma entro 24 ore (ad ora in pole). Ormai è una trattativa che va avanti da diverso tempo e Monchi vuole una decisione definitiva. Nel frattempo c'è l'Inter, sempre vigile, col giocatore che aveva già dato il suo ok al trasferimento. I nerazzurri si sono un po' indispettiti dall'atteggiamento del giocatore e dei suoi agenti, ma aspettano comunque una risposta definitiva. Con la Juve (forse) sullo sfondo...