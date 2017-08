Ci siamo, Patrik Schick sarà un nuovo attaccante della Roma: nell'incontro nella Capitale per chiudere l'attaccante della Sampdoria, conteso in estate da diverse squadre, sono presenti il ds Monchi e il dg Baldissoni per i giallorossi, il presidente Ferrero e Pradè per la Sampdoria. Negli uffici dell'avvocato Romei, quindi, le parti hanno messo su bianco sulla trattativa e - salvo clamorosi colpi di scena - hanno chiuso per l'arrivo di Schick in giallorosso. Prestito oneroso (a 5 milioni di euro) più obbligo di riscatto: operazione complessiva da 40 milioni di euro più 2 di bonus (più percentuali sulla futura rivendita). Nel pomeriggio arriveranno in città anche gli agenti del calciatore per definire gli ultimi dettagli contrattuali e la parte burocratica. L'arrivo di Schick, invece, è previsto in serata. Di Francesco ha il suo nuovo attaccante.

Ferrero: "Schick è meglio di Beckenbauer"

Prima di entrare in sede, Ferrero ha commentato così l'affare Schick ai cronisti presenti: "Sensazioni? Io sono fiducioso. Se si chiude oggi? Dipende se lo fanno giocare o meno, allora sarà della Roma, non è una questione di soldi, pensiamo a questo fenomeno, come Schick ne nasce uno ogni 100 anni. E meglio di Beckenbauer". Poi, al termine dell'incontro, la conferma del presidente della Samp: "È fatta, sono contento".