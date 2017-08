A Roma è la serata di Patrik Schick. L'attaccante ceco, dopo l'accordo raggiunto tra le società in mattinata, è partito poco prima delle 19 verso la Capitale dove è sbarcato in anticipo per ricevere il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi. "Sono contento, la Roma è la squadra giusta per me", le sue prime poche ma chiare parole, che vogliono immediatamente fugare ogni dubbio sulla volontà del giocatore di cominciare l'avventura giallorossa, nonostante il pressing di tante altri importanti squadre europee. Dopo l'arrivo a Roma si questa sera il giocatore domani mattina sosterrà le visite mediche (non una formalità considerati i problemi avuti durante quelle sostenute oramai quasi due mesi fa con la Juventus) e nel pomeriggio dovrebbe scendere subito in campo per il primo allenamento con i suoi nuovi compagni per preparare quella che sarà subito una partita molto particolare per lui, ovvero proprio a Genova contro la Sampdoria.