Calciomercato Juventus: le ultime notizie live

Cominciamo dai riscatti. La Juve ha investito in due degli elementi che lo scorso anno hanno contribuito al doblete e al raggiungimento della finale di Champions. Medhi Benatia (21 presenze e 1 gol nel 2016-17) è stato definitivamente acquistato dal Bayern Monaco per 17 milioni di euro, mentre Cuadrado (45 presenze, 3 gol e 10 assist) dopo due stagioni in prestito dal Chelsea, è diventato ufficialmente bianconero per 20 milioni di euro. Era ancora primavera quando dal Boca Juniors è arrivato Rodrigo Bentancur, classe 1997, su cui la Juve aveva una prelazione dall'estate del 2015, quando Carlitos Tevez decise di rientrare a Buenos Aires dopo due anni in bianconero. I 9,5 milioni di euro pagati per il centrocampista uruguaiano sono un investimento importante per un giocatore che ha già grande esperienza internazionale, come dimostrano le 55 presenze con gli xeneizes fra Primera Division e Copa Libertadores. Restando in Sud America, Marotta e Paratici hanno dato ad Allegri l'ala tutta velocità, fantasia e imprevedibilità chiesta dall'allenatore livornese: Douglas Costa. Dopo settimane di trattative, il Bayern Monaco ha mollato l'esterno della Seleçao con la formula del prestito (6 milioni), con la Juve che potrà esercitare l'opzione di acquisto il prossimo anno, per un totale di 46 milioni di euro. Viste le cifre da capogiro raggiunte un mese più tardi a causa dell'effetto Neymar, un grande affare anche dal punto di vista economico per il club campione d'Italia. Sullo stesso piano si può considerare l'acquisto di Federico Bernardeschi, jolly offensivo classe 1994, pagato 40 milioni cash alla Fiorentina: un esborso importante, ma ben lontano dalle cifre girate nelle settimane seguenti in Europa. La miglior difesa della scorsa Champions (escludendo Cardiff, naturalmente) è stata ritoccata con l'innesto di ben tre elementi. In porta la Juve si è preparata al meglio al traumatico addio di Gigi Buffon, previsto (salvo clamorosi ripensamenti) alla fine di questa stagione, con l'ingaggio del polacco Wojciech Szczesny. I bianconeri hanno così scelto l'erede di Super Gigi, prelevato dall'Arsenal per 12,2 milioni di euro, dopo due ottime stagioni in prestito alla Roma. Insomma, quello che è stato con ogni probabilità il miglior portiere dell'ultima Serie A, farà il dodicesimo al numero 1 di sempre: i pali bianconeri possono stare sereni... A rinforzare il reparto arretrato dei bianconeri sono infine arrivati Mattia De Sciglio (pagato 12 milioni di euro al Milan) e Benedikt Howedes (3,5 milioni di euro per il prestito dallo Schalke 04, con riscatto fissato a 13 più bonus). L'azzurro ritrova così Massimiliano Allegri, che lo aveva lanciato giovanissimo in rossonero nel 2011-12, mentre il tedesco è quel jolly difensivo con esperienza internazionale (campione del mondo nel 2014 con la Nazionale) perfetto per gli schemi camaleontici dell'allenatore livornese.