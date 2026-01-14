L'ex attaccante della Juventus potrebbe fare il suo ritorno in Italia addirittura in Serie D con la maglia del Chievo che sta provando a tornare tra i professionisti. La soluzione Chievo sarebbe solo di passaggio: a fine stagione, il giocatore sarebbe ceduto all'Al Ittifaq, club che ha ingaggiato anche Balotelli, il cui presidente, Pietro Laterza è anche patron del Chievo

Sarebbe certamente un acquisto fuori categoria: Douglas Costa potrebbe tornare a giocare in Italia e lo farebbe addirittura in Serie D con la maglia del Chievo. I veneti sono impegnati nel girone B della quarta serie del calcio italiano nel tentativo di fare ritorno quanto prima nei professionisti. L’approdo di Douglas Costa al Chievo sarebbe soltanto di passaggio dal momento che il brasiliano, successivamente a fine stagione, sarebbe ceduto all’Al Ittifaq, club di Dubai, in cui è recentemente approdato Mario Balotelli. Infatti il presidente del club, l’italiano Pietro Laterza, è anche patron del Chievo.