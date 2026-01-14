Offerte Sky
Douglas Costa pronto al ritorno in Italia: al Chievo in D per 6 mesi poi all'Al Ittifaq

Calciomercato

L'ex attaccante della Juventus potrebbe fare il suo ritorno in Italia addirittura in Serie D con la maglia del Chievo che sta provando a tornare tra i professionisti. La soluzione Chievo sarebbe solo di passaggio: a fine stagione, il giocatore sarebbe ceduto all'Al Ittifaq, club che ha ingaggiato anche Balotelli, il cui presidente, Pietro Laterza è anche patron del Chievo

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Sarebbe certamente un acquisto fuori categoria: Douglas Costa potrebbe tornare a giocare in Italia e lo farebbe addirittura in Serie D con la maglia del Chievo. I veneti sono impegnati nel girone B della quarta serie del calcio italiano nel tentativo di fare ritorno quanto prima nei professionisti. L’approdo di Douglas Costa al Chievo sarebbe soltanto di passaggio dal momento che il brasiliano, successivamente a fine stagione, sarebbe ceduto all’Al Ittifaq, club di Dubai, in cui è recentemente approdato Mario Balotelli. Infatti il presidente del club, l’italiano Pietro Laterza, è anche patron del Chievo.

L'ultima squadra il Sydney FC nella Serie A australiana 

In qualità di extracomunitario, Douglas Costa potrebbe tornare a giocare in Italia o in Serie A o in Serie D e la seconda soluzione sarebbe l’appoggio ideale per poi proseguire a Dubai nella prossima stagione. Il giocatore ha dato l’ok all’operazione, c’è da discutere l’aspetto economico. L’ex attaccante esterno della Juventus era stato cercato anche in patria, dal Flamengo. Svincolato dall’inizio di questa stagione, nella scorsa, Douglas Costa ha militato nel Sydney FC, nella serie A australiana, collezionando 16 presenze 4 gol. 

