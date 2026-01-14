Vaz: "Contento di far parte progetto Gasperini"

Offerte Sky
Roma, Robinio Vaz: "Un onore essere qui. Contento di far parte del progetto Gasperini"

roma

Le prime parole dell'attaccante francese classe 2007, appena arrivato ufficialmente dal Marsiglia: "Un onore essere qui. Gasperini è un allenatore che ha un calcio molto offensivo nel suo dna Da attaccante, sono contento di far parte della sua squadra, del suo progetto e di quello del club"

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE

"Un onore essere qui. Gasperini è un allenatore che ha un calcio molto offensivo nel suo dna Da attaccante, sono contento di far parte della sua squadra, del suo progetto e di quello del club". Queste le prime parole del nuovo attaccante della Roma, Robinio Vaz ai canali del club giallorosso dopo l'ufficialità del suo acquisto a titolo definitivo. L'ex giocatore del Marsiglia si metterà subito a disposizione del tecnico. "Penso che i miei grandi punti di forza siano la velocità, il gioco aereo e la finalizzazione. Un messaggio ai nuovi tifosi? Sono contentissimo di essere qui, voglio ringraziare il club e la famiglia Friedkin per avermi voluto portare qui. Sono contento di essere qui e non vedo l'ora di incontrarvi. Forza Roma!", le parole del 2007 francese. 

Robinio Vaz nella top 30 degli acquisti Under 18 più cari

