Vaz: "Contento di far parte progetto Gasperini"

"Un onore essere qui. Gasperini è un allenatore che ha un calcio molto offensivo nel suo dna Da attaccante, sono contento di far parte della sua squadra, del suo progetto e di quello del club". Queste le prime parole del nuovo attaccante della Roma, Robinio Vaz ai canali del club giallorosso dopo l'ufficialità del suo acquisto a titolo definitivo. L'ex giocatore del Marsiglia si metterà subito a disposizione del tecnico. "Penso che i miei grandi punti di forza siano la velocità, il gioco aereo e la finalizzazione. Un messaggio ai nuovi tifosi? Sono contentissimo di essere qui, voglio ringraziare il club e la famiglia Friedkin per avermi voluto portare qui. Sono contento di essere qui e non vedo l'ora di incontrarvi. Forza Roma!", le parole del 2007 francese.