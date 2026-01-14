Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, la Juve vuole Mateta del Crystal Palace per l'attacco

Calciomercato
©IPA/Fotogramma

Continua la caccia al grande nome in attacco da parte della Juventus. Il club bianconero ha individuato in Jean Philippe Mateta l'attaccante per accontentare Spalletti. Il giocatore piace all'allenatore ma le richieste del Crystal Palace attualmente sono elevate, tra i 30 e i 35 milioni di euro. La Juve ha avviato una prima richiesta di informazioni e sembra intenzionata a proseguire la trattativa

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Juventus continua a sondare il mercato degli attaccanti e vorrebbe regalare a Luciano Spalletti un grande nome e ha avviato una prima richiesta di informazioni con il Crystal Palace per Jean Philippe Mateta. Attualmente la richiesta del club inglese è tra i 30 e i 35 milioni di euro per lasciarlo partire subito. Spalletti ha dato l'ok per aprire una eventuale trattativa dal momento che il calciatore è di suo gradimento. La Juve sta lavorando per il dopo Vlahovic e si preferirebbe avere Mateta subito. Qualora i bianconeri decidessero di non fare ora l'investimento non è detto che non lo facciano a giugno.

Chi è Jean-Philippe Mateta?

Cinque anni al Crystal Palace con una parentesi, di ritorno, al Mainz, Jean Philippe Mateta si è fatto conoscere soprattutto per le prestazioni in Premier League. Con la maglia delle Eagles, l'attaccante francese ha disputato ben 184 incontri segnando 56 reti condite da 13 assist. Sempre con il Crystal Palace Mateta ha vinto una FA Cup e un Charity Shield. E' nel giro della nazionale francese dove a causa della qualità e quantità di attaccanti non ha sempre trovato molto spazio.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Vaz: "Contento di far parte progetto Gasperini"

roma

Le prime parole dell'attaccante francese classe 2007, appena arrivato ufficialmente dal...

Raspadori-Atalanta, quando giocherà in Champions?

Calciomercato

Iniziata l'avventura di Giacomo Raspadori con l'Atalanta. L'attaccante, nel giro della Nazionale,...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Inter, pronto un rilancio per Mlacic: la richiesta

Calciomercato

I nerazzurri e il giovane talento croato della difesa dell’Hajduk Spalato sono sempre più vicini....

Atalanta, preso Raspadori: quanto guadagnerà

Calciomercato

Blitz a sopresa dell'Atalanta che si assicura Giacomo Raspadori. L'attaccante della nazionale, a...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE