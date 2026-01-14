Continua la caccia al grande nome in attacco da parte della Juventus. Il club bianconero ha individuato in Jean Philippe Mateta l'attaccante per accontentare Spalletti. Il giocatore piace all'allenatore ma le richieste del Crystal Palace attualmente sono elevate, tra i 30 e i 35 milioni di euro. La Juve ha avviato una prima richiesta di informazioni e sembra intenzionata a proseguire la trattativa

La Juventus continua a sondare il mercato degli attaccanti e vorrebbe regalare a Luciano Spalletti un grande nome e ha avviato una prima richiesta di informazioni con il Crystal Palace per Jean Philippe Mateta. Attualmente la richiesta del club inglese è tra i 30 e i 35 milioni di euro per lasciarlo partire subito. Spalletti ha dato l'ok per aprire una eventuale trattativa dal momento che il calciatore è di suo gradimento. La Juve sta lavorando per il dopo Vlahovic e si preferirebbe avere Mateta subito. Qualora i bianconeri decidessero di non fare ora l'investimento non è detto che non lo facciano a giugno.