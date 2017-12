"Caro Babbo Natale": letterine dalle panchine di A

ROMA

Di Francesco chiede di recuperare il vero Schick, che all'Allianz Stadiumi ha avuto un’occasione enorme per pareggiare e non è riuscito a segnare. Per ora ha fatto solo 1 gol, in Coppa Italia contro il Torino. Un avvio difficile e sfortunato con l’infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente per tutto inizio stagione. Mancano proprio i suoi gol alla Roma. Lui che l’anno scorso, alla Samp, ne aveva segnati 13 in stagione (11 in campionato, 2 in Coppa Italia e spesso subentrando dalla panchina). Nonostante Di Francesco abbia detto di non pensare al mercato, Monchi si guarda intorno. E negli anni ha dimostrato di saper cogliere le opportunità che offre il mercato: Kolarov, ad esempio, è arrivato dal Manchester City per soli 5 milioni di euro in estate.

La Roma pensa anche al rinnovo di Florenzi: le parti stanno parlando e la volontà è quella di stare insieme.