Gennaio story: come è cambiato il mercato Juve

2012 – Borriello, Padoin e Caceres

In principio fu Marco Borriello. Arrivato in prestito dalla Roma per 0,5 milioni di euro nel gennaio 2012, l’attaccante attualmente in forza alla Spal venne acquistato dalla Juve di Conte che si apprestava ad aprire il ciclo vincente degli ultimi anni. Non trascendentale l’esperienza a Torino del classe ’82, che ha collezionò 13 presenze e 2 reti in campionato. Indimenticabile, però, il gol del 25 aprile 2012, decisivo ai fini della vittoria bianconera contro il Cesena e determinante in chiave scudetto. Nel gennaio dello stesso anno arrivò anche Simone Padoin, divenuto nel tempo un vero totem per i tifosi della Juventus. Prelevato dall’Atalanta per 5 milioni, dopo una prima stagione condita da sole 6 presenze il centrocampista – rimasto a Torino fino al 2015/16 - nel tempo è riuscito a rendersi sempre utile alla causa bianconera. Sempre nel gennaio 2012 arrivò in prestito dal Siviglia per 1,5 milioni Martin Caceres, di ritorno alla Juventus dopo l’esperienza del 2009/10. Subito in gol alla gara di esordio in Coppa Italia contro il Milan, il difensore uruguaiano ha messo insieme 11 presenze ed 1 rete nel primo campionato culminato con la vittoria dello scudetto ed è rimasto a difendere i colori bianconeri fino alla stagione 2015/16.