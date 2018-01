Juve, Emre Can in pugno per giugno

Max Allegri e la Juventus avranno il loro centrocampista. Giovane, di qualità, un mix di tecnica e “garra” utile per rinforzare la mediana. Non per gennaio però, bensì per la sessione estiva. Si tratta di Emre Can, centrocampista tedesco (di origini turche) classe ’94 in forza al Liverpool dal 2014 (154 presenze e 12 gol in tre anni e mezzo). Il suo contratto scadrà nel 2018, la Juventus l’ha già bloccato per la prossima sessione e l’accordo è quasi raggiunto. Ci siamo quasi, siamo agli ultimi dettagli: Emre Can per il futuro quindi. Nei prossimi giorni, poi, i bianconeri tenteranno di affondare il colpo per portarlo all’Allianz Stadium già in questa sessione, ma l’operazione è tutt’altro che semplice. Anzi. Il Liverpool non vuole privarsene, Emre Can è uno dei perni fondamentali del centrocampo di Klopp e nonostante l’addio scontato a giugno non vogliono lasciarlo partire. Operazione difficile. Tuttavia, la Juventus l’ha già bloccato. Allegri avrà il suo rinforzo in mediana dalla prossima stagione.

Chi è Emre Can

Considerando le capacità di Massimiliano Allegri nell'adattare i giocatori ai moduli e viceversa, quella di Emre Can appare come un potenziale "colpaccio". Il 23enne tedesco (di origini turche) può giocare da centrale in un centrocampo a due e a tre. Ma non solo. Può tornare utile come interno puro in un centrocampo a tre. Quantità e qualità quindi, è paragonanile a Khedira, che però ha 7 anni in più. La visione di gioco è probabilmente l'aspetto in cui deve migliorare. 25 presenze in questa stagione: 17 in campionato, 6 in Champions League e 2 nelle qualificazioni alla coppa europea. 4 gol stagionali (3 in Premier League) e 3 assist in stagione.