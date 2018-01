Il Barcellona offre Rafinha, l'Inter ci pensa

Calciomercato Inter: proposto Schurrle ai nerazzurri

Nuova idea in casa nerazzurra è quella che porta ad André Schurrle: il calciatore classe 1990 del Borussia Dortmund è stato proposto dai suoi agenti all'Inter. Trasferimento che si potrebbe eventualmente concretizzare solo con la formula del prestito, anche se l’Inter al momento non considera il calciatore come una prima scelta, ma valuterà l’opportunità nel corso del calciomercato. Per un attaccante che potrebbe arrivare, un altro potrebbe lasciare la Pinetina: si tratta del giovane Pinamonti, calciatore che l'Inter manderebbe volentieri in prestito per dargli minutaggio e fargli fare esperienza. Su di lui in pole c’è il Cagliari del presidente Giulini.