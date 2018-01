Calciomercato: tutte le trattative del 10 gennaio

18.45 Ufficiale Matos dall'Udinese al Verona

Il brasiliano Ryder Matos Santos si trasferisce in prestito dal'Udinese al Verona per sei mesi.

18.30 Samp, Ferrero: "Non ci serve niente"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero fa il punto sul mercato blucerchiato: “I nostri talenti restano, questi ultimi due mesi non hanno cambiato il nostro mercato. Non abbiamo bisogno di niente, la squadra è compatta”.



18.00 Esclusiva Ramires: "Inter? Sarei felice"

Il trequartista brasiliano di proprietà dello Jiangsu Suning apre a un suo possibile trasferimento all'Inter in esclusiva a Sky Sport: "Se dovessi tornare in Europa e farlo in un grande club come quello nerazzurro sarebbe un momento di felicità per me e per la mia famiglia. Se succede mi farò trovare pronto".



16.55 Torino, Mazzarri blocca Boyé

Walter Mazzarri blocca l'uscita di Lucas Boyé: all'allenatore del Torino, infatti, è sempre piaciuto l'attaccante argentino classe 1996. Al momento, quindi, Boyé, non parte.

16.25 Ternana, ecco Piovaccari: c'è la firma

La Ternana si regala Federico Piovaccari: c'è la firma dell'attaccante che nell'ultima stagione aveva giocato in Cina con il Zhejiang Yiteng.

16.15 Dall'Inghilterra: Diafra Sakho vicino al Crystal Palace

Un attaccante in più per Roy Hodgson: Sky Sports avvicina Diafra Sakho al Crystal Palace dell'ex ct dell'Inghilterra.

15.45 Benevento, è fatta per Diabaté

Il rinforzo in attacco per il Benvento è Cheick Diabaté: prestito a 200 mila euro dall'Osmanlispor (che ha dato l'autorizzazione all'attaccante per sostenere le visite mediche) con diritto di riscatto libero.

15.40 Spal, c'è Dramé

Non solo Kurtic dall'Atalanta: ecco anche Boukary Dramé. terzino sinistro in prestito fino a giugno, quando gli scadrà il contratto con l'Atalanta. Con la Spal che ha un'opzione per trattenere il senegalese classe 1985.

15.17 Napoli, l'agente di Deulofeu è a Milano

Un segnale: Gines Carvajal, agente di Gerard Deulofeu, è a Milano. Ancora da capire se nelle prossime ore vedrà il Napoli, che è fortemente intressato all'ex Milan.

14.00 De Bruyne benedice Sanchez

"Sanchez? E' un giocatore molto forte, ovviamente vediamo cosa succederà in questa sessione. Se uno forte viene qui è solo meglio, altrimenti si va avanti con la squadra che si ha. Siamo già messi bene in questa stagione, tutti fanno un gran lavoro. Quando verrà darà sicuramente qualcosa in più alla squadra".

13.55 Barcellona, l'allenatore del Başakşehir: "Domani ufficializzeremo Arda Turan"

L'allenatore del Medipol Başakşehir, Abdullah Avci, ha parlato di Arda Turan: "Il trasferimento di Arda Turan verrà ufficializzato domani o dopodomani".

12.40 Dall'Inghilterra: ecco i bonus per Coutinho

The Guardian ha rivelato i dettagli del contratto tra barcellona e Liverpool per il passaggio di Philippe Coutinho: 5 milioni di euro dopo 25 partite, 20 dopo 100 partite con il Barça, altre 10 per le due i prossimi piazzamenti dei blaugrana in Champions e altri 5 se dovessero vincere la Champions. Totale 40, più i 120 già versati fa 160 milioni di euro.

11.39 Castan al Cagliari

In chiusura l'acquisto del difensore brasiliano in prestito secco dalla Roma. Ieri l'uscita di Capuano, oggi l'arrivo di Leandro Castan. Visite mediche che verranno sostenute domani a Villa Stuart per il difensore centrale classe 1986, su cui c'era anche il Genoa.

11.30 Marca, Real Madrid: Kepa Arrizabalaga infortunato: addio blancos?

In Spagna, il quotidiano spagnolo Marca prova a far chiarezza sulla questione legata al portiere dell'Athletic. Al momento infortunato, potrebbe addirittura essere operato alla mano, col rischio (come avrebbe confidato proprio l'allenatore dei baschi, Ziganda) che possa stare femro fino a giugno. Zidane spettatore interessato, nonostante le prestazioni di Keylor Navas siano buone.

11.15 Dalla Spagna: il Barcellona non vuole ''regalare'' Arda Turan

Il quotidiano catalano Sport parla del mercato blaugrana: Arda Turan, per il quale il Medipol Başakşehir ha ufficializzato un principio di accordo col giocatore, non vuole cedere gratuitamente il suo numero 7. Fissato il prezzo: 10 milioni di euro. Poi la risposta dell'agente: "Vuole tornare a Istanbul. Abbiamo raggiunto un accordo con il Medipol Başakşehir".

10.45 Brescia, speranze per Mazzotta

Il Brescia ci crede, nonostante il sorpasso del Parma di ieri sera: Antonio Mazzotta resta nel mirino, con l'agente che è a Pescara per prendere una decisione con il terzino sinistro. Che ora deve decidere: o Parma, o Brescia.

10.15 Mundo Deportivo: "Benvenuto crack"

Anche il Mundo Deportivo apre a tutta pagina su Coutinho, citando la foto postata da Andres Iniesta su Instagram: "Benvenuto, crack".

09.45 Sport: è arrivata una stella

Sport, quotidiano catalano, apre così in riferimento all'acquisto di Philippe Coutinho, nuovo acquisto del Barcellona

09.15 Tuttosport: Juve-Can, l'affare è doppio

Il tedesco, che ha un'intesa di massima con i bianconeri per giugno, ha detto due no: al Bayern e al City. E da uno studio sulle statistiche della Premier emerge che ha numeri due volte superiori agli altri centrocampisti per quanto riguarda le palle recuperate e i contrasti vinti. Belotti, plusvalenza per Cairo e…Mazzarri. Il ritorno del Gallo importante anche per la rincorsa europea. Occhio Atalanta: il Liverpool tenta Gomez.

08.45 Corriere dello Sport: Festa Sarri con 3 regali. Inter, è Rafinha

L'allenatore del Napoli compie oggi 59 anni. Verdi, scudetto e Dolberg. Intanto si offre Deulofeu. Il brasiliano del Barcellona è diventato l’obiettivo nerazzurro: si tratta sul prestito, l'accordo è a un passo.

08.30 Gazzetta dello Sport: Inter, Rafina c’è. E Schurrle…

Sarri vuole subito Verdi: pressing Napoli, ma lui riflette. Il Barcellona apre per il brasiliano che non gioca da aprile

CALCIOMERCATO, ECCO QUELLO CHE E' SUCCESSO MARTEDI'

Il Napoli accelera: in attesa di una risposta per Verdi e Politano, il club di De Laurentiis è in pole nella corsa a Deulofeu. Nella riunione tra gli agenti dello spagnolo e il Barcellona è stato confermato che l'unica volontà è quella di vendere il giocatore a titolo definitivo per circa 20 milioni, e in questo momento l'unica squadra italiana che può accontentare queste richieste è proprio il Napoli. L'agente Carvajal è in arrivo in Italia per incontrare Giuntoli (con cui ci sono stati ulteriori contatti telefonici) e ascoltare anche le strategie dell'Inter, che però dovrebbe modificare la sua offerta e andare oltre il prestito. A proposito di strategie: oltre all'obiettivo Maycon (centrocampista classe '97 del Corinthians), a Napoli si lavora anche per rinegoziare il contratto di Mertens, per togliere o aumentare la clausola attuale. Non avrebbero problemi a versare all'Inter quest'estate i 110 mln della clausola e mettere le mani su Icardi, invece, top club come Real Madrid, Psg, Arsenal e Bayern Monaco, interessati all'attaccante argentino. Ma almeno per ora i tifosi nerazzurri possono stare tranquilli: a gennaio il loro capitano non si muoverà da Milano. In entrata si valuta Rafinha,centrocampista classe '93 del Barcellona. Il giocatore ha avuto molto problemi fisici e non scende in campo da aprile, il dubbio è legato proprio alle condizioni fisiche. Proposto anche Schurrle delBorussia Dortmund. Ramires a Marbella per l'inizio della preparazione con lo Jiangsu, non forzerà per andare via.

Può diventare uno dei protagonisti del mercato invernale Babacar: molto corteggiato in Premier (soprattutto dal Crystal Palace), potrebbe lasciare Firenze. Situazione ben diversa per Astori, pronto a rinnovare fino al 2022. Sono Benfica e Brighton i club più interessati a Bruno Peres: se dovesse partire, la Roma valuterà il profilo di Manea, difensore '97 da far crescere, quest'anno sempre presente con il Cluj (1980 minuti giocati). Lavora in difesa anche il Sassuolo: oltre a Izzopiacciono De Maio e Rossettini.

Dopo il rifiuto dei giorni scorsi, Dodo apre alla Spal. E' molto più di un'apertura quella di Palladinocon il Genoa: trattativa in chiusura, si possono definire tutti i dettagli del contratto nelle prossime ore. Procedono positivamente anche le operazioni di mercato in entrata del Parma: è quasi fatta perMazzotta (in arrivo dal Pescara) e Gazzola (proveniente da Sassuolo).

Dalla Serie B all'estero: Barcellona, Yerri Mina in arrivo. Per rispondere all'affare blaugrana il Real Madrid è pronto a puntare su Salah.