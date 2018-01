Lazio, cresce l'ottimismo per rinnovo de Vrij

Un rinforzo fatto in casa e non solo per questa stagione, ma anche per le prossime: perchè in casa Lazio cresce sempre più l'ottimismo in merito al rinnovo di Stefan de Vrij. Il difensore classe 1992, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e dunque libero di accordarsi a parametro zero con un altro club già a partire dal mese di gennaio, sembra intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo presentata dalla Lazio. L'intesa totale non è ancora stata raggiunta, ma in casa biancoceleste aumenta sempre più la fiducia: sia dal giocatore che dal suo entourage sono arrivati infatti segnali positivi, lunedì dovrebbe arrivare la risposta definitiva del calciatore che Lazio a questo punto spera sia positiva. Dopo i colloqui con Inter e Barcellona, squadre che da tempo corteggiavano il giocatore, de Vrij sembra dunque intenzionato ad accettare la proposta della Lazio: trattativa a buon punto anche se non ancora chiusa.

Rinnovo de Vrij, contratto fino al 2020: si lavora sull’entità della clausola di risoluzione

Nuova scadenza contrattuale che dovrebbe essere al 30 giugno 2020, questo perchè l'olandese non vuole essere legato da contratti troppo lunghi: se una base d'intesa sull'ingaggio c'è già, l'ultimo ostacolo al momento sembra essere rappresentato dall'entità della clausola di risoluzione. De Vrij e il suo entourage vorrebberp che la cifra della clausola non superasse i 25 milioni di euro, la Lazio invece vorrebbe un importo più alto. Trattative dunque che proseguono, ma con ottimismo: in casa biancoceleste c'è fiducia per il sì di de Vrij alla proposta di rinnovo.

Il 15 gennaio la ripresa degli allenamenti

Squadra che intanto si gode gli ultimi giorni di vacanza: ripresa degli allenamenti fissata per il prossimo 15 gennaio, quando la squadra inizierà a preparare l’impegno di campionato contro il Chievo Verona. Un gennaio intenso per la formazione di Simone Inzaghi: che successivamente incontrerà l’Udinese e poi scenderà in campo nel doppio confronto con il Milan, in campionato prima e in Coppa Italia poi.