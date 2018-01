Ramires spinge: "Sarei felice di giocare nell’Inter"

Chi potrebbe perfettamente fare al caso di Spalletti è Ramires, centrocampista brasiliano classe ’87 attualmente in forza ai cinesi dello Jiangsu, altra squadra del Gruppo Suning. Possibile dunque pensare ad una sinergia per permettere all’ex Chelsea di vestire la maglia nerazzurra: operazione che prosegue da tempo e discussioni che vanno avanti, da parte di Ramires c’è stata un’importante apertura alla possibile esperienza in Serie A: "Se l'Inter ha parlato con il mio agente è sicuramente una cosa positiva – ha detto il brasiliano ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della squadra allenata da Fabio Capello - se un club così importante dimostra interesse per me significa che ho lavorato bene e devo continuare a fare un buon lavoro. Se la trattativa con l'Inter si realizzasse sarei molto felice. Se dovessi tornare in Europa e farlo in un grande club come l'Inter sarebbe un momento di felicità per me e per la mia famiglia. Se succede mi farò trovare pronto. Una riduzione dell’ingaggio? Non dipende solo da me la questione dell'ingaggio, ci sono diverse parti coinvolte: le trattative devono soddisfare entrambi i club, spero si possa arrivare ad un accordo e andare all'Inter. Non ho parlato con Spalletti, ma è un grande allenatore, lo conosco da ancora prima che arrivasse all'Inter. Sono felice che un intenditore di calcio come lui mi segua". Recuperatore di palloni ma anche rifinitore, Ramires può giocare sia come mediano che come trequartista e potrebbe permettere a Spalletti di avere la possibilità di cambiare anche modulo tattico, passando dall’attuale 4-2-3-1 ad un 4-3-3.