Calciomercato: tutte le trattative di oggi LIVE

ECCO COSA E' SUCCESSO DOMENICA

La giornata di domenica ha visto protagonista Lisandro Lopez che è arrivato a Milano e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per ratificare l'accordo che l'Inter ha trovato con il giocatore e con il Benfica sulla base di un prestito oneroso a 500mila euro e un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Dopo le trattative intavolate in questo fine settimana l'attenzione si sposta sulla conclusione degli affari prevista proprio per la giornata di oggi. Detto delle visite mediche del difensore ormai ex Benfica già programmate, sempre in casa Inter è previsto un nuovo incontro tra l'entourage di Rafinha e il Barcellona per risolvere la questione legata all'intesa per il costo del cartellino del giocatore. L'offerta nerazzurra resta di 20 milioni più 3 di bonus, mentre i blaugrana vorrebbero monetizzare qualcosa in più. Potrebbe essere il giorno di Simone Verdi a Napoli. Il giocatore si è allenato regolarmente con il Bologna e incontrerà il suo agente per prendere una decisione definitiva da comunicare al club di De Laurentiis. Quanto alle vicende della scorsa giornata la Lazio resta fiduciosa per il rinnovo di De Vrij attraverso le parole di Tare: "Il suo cuore batte per noi". Il Milan ha continuato a ricevere la corte del Boca Juniors per Gustavo Gomez: l'offerta è un prestito da 300mila euro con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il club rossonero ha inoltre smentito le ipotesi di cessione di Suso, Biglia, Locatelli e Kalinic. La Fiorentina è sempre interessata al centrocampista dello Slavia Praga Soucek: il club viola lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto mentre il club ceco opta per una cessione a titolo definitivo sulla base di 3,5 milioni. E' proseguita la trattativa tra Benevento e Sampdoria per Djuricic con i blucerchiati che hanno dato il via libera per la cessione. In casa Sassuolo si è parlato del rinnovo di Consigli, la società continua a trattare con il suo agente. All'estero ha tenuto ancora banco il caso Sanchez che, non schierato dall'Arsenal nell'ultima sfida di Premier contro il Bournemouth, resta al centro del derby tra Manchester United e Manchester City.