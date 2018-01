Gustavo Gomez verso l'addio. In partenza anche José Mauri e Paletta

Tre nomi quasi mai utilizzati in questa prima parte di stagione e che potrebbero presto lasciare il Milan: parliamo di Gustavo Gomez, José Mauri e Paletta. Per quanto riguarda il difensore paraguaiano è in corso una trattativa serrata con il Boca Juniors: prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 5 milioni di dollari, questa la proposta del club argentino che però non soddisfa ancora del tutto il Milan. Per far partire Gustavo Gomez, infatti i rossoneri pretendono o la cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto a un determinato numero di presenze: entro lunedì la decisione finale. Valigia in mano anche per Gabriel Paletta: nonostante la stima di Gattuso, infatti, il difensore non riesce a trovare spazio, su di lui c'è da tempo il Sassuolo. Altro giocatore pronto a salutare Milanello è José Mauri: resta da capire se per il centrocampista ci sarà una nuova esperienza in prestito o una cessione a titolo definitivo. Incedibile invece, come ribadito anche dalla società, André Silva: il portoghese, ancora a secco in campionato, non sta brillando ma la società continuare a credere nelle sue qualità tanto da non prendere in considerazione le offerte arrivate fino a questo momento.