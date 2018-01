Gli impegni stagionali sono diventati due e non tre, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Ed essere passati dalla Champions League all’Europa League con ogni probabilità aumenta le responsabilità del Napoli, che può tranquillamente puntare a vincere la seconda competizione europea. Un successo, peraltro, che manca da 29 anni. Ma intanto la squadra di Maurizio Sarri è in testa al campionato, in una corsa a due con la Juventus che segue ad un solo punto di distanza e che ha anche il vantaggio degli scontri diretti per la vittoria del San Paolo. Insomma, gli azzurri sono chiamati ad un finale di stagione di massimo livello, per riportare un trofeo a Napoli.

In attesa dei rientri

Non è stato di certo un facile inizio di stagione, per via degli infortuni di Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam. Per entrambi una rottura del legamento crociato, con il polacco che aveva affrontato una simile avversità già nella scorsa annata. Il problema fisico è occorso poche settimane prima rispetto ad un anno fa, e questo ne dovrebbe consentire il recupero per l’inizio del mese di febbraio, se il programma di riabilitazione verrà rispettato in pieno. Tuttavia, a novembre anche Ghoulam ha riportato lo stesso grave infortunio: il rientro dell’algerino è atteso per marzo, ma intanto la dirigenza è stata concorde nel negoziare col giocatore un rinnovo di contratto, arrivato il mese scorso. L’ex Saint-Etienne stava vivendo la miglior stagione napoletana fino all’infortunio, che ha permesso a Mario Rui di trovare molto più spazio. Ma non è propriamente in questi due ruoli che il Napoli ha l’esigenza di puntellare la rosa con degli investimenti.

Tutti i nomi del calciomercato del Napoli

Il preferito: Simone Verdi

Simone Verdi è in cima alle richieste di Maurizio Sarri. Esterno offensivo, ambidestro, fisico e dotato di una facilità di calcio impressionante con entrambi i piedi, ha già lavorato con l’allenatore del Napoli ad Empoli, tra il 2013 e il 2015. La conoscenza pregressa tra i due è un aspetto fondamentale per ridurre sensibilmente i tempi di adattamento che per Sarri sono piuttosto lunghi. Tuttavia, le esperienze passate e la conoscenza delle richieste dell’allenatore giocheranno un ruolo fondamentale in questo senso, per quanto rispetto ad Empoli, che giocava col 4-3-1-2, a Napoli Verdi ritroverà il modulo che già interpreta a Bologna, il 4-3-3. Lunedì ci sarà un incontro tra Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri, e l’entourage del giocatore. La dirigenza napoletana aspetta una risposta definitiva: una riduzione di minutaggio è praticamente inevitabile, per Verdi, qualora accettasse la nuova destinazione. Per questo, l’attaccante con i suoi agenti ha preferito prendersi qualche giorno per decidere, concludendo le meritate vacanze trascorse a Dubai. Tra i club c’è già un accordo per la cifra dell’affare: al Bologna andrebbero 20 milioni di euro più bonus.