Tare: "De Vrij rinnoverà, il suo cuore è laziale"

I tifosi della Lazio forse possono tirare un sospiro di sollievo: Stefan De Vrij l'anno prossimo vestirà ancora la maglia biancoceleste. A darne notizia è stato il direttore sportivo, Igli Tare, che ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito alla trattativa di rinnovo con il centrale olandese: "Siamo sulla buona strada per trovare un accordo - ha spiegato il ds -. Dobbiamo decidere insieme. Mi auguro che il suo percorso continui con noi. È anche un suo desiderio perché il suo cuore batte per la Lazio. È molto legato a questa piazza e a questa società, per questo motivo mi auguro che alla fine resti. Non so se la firma arriverà entro mercoledì. Potrebbe anche arrivare domani, ma alla fine arriverà". Messa da parte la questione contrattuale del difensore, toccherà poi trovare un accordo per il rinnovo di Luis Alberto, anche se il ds non ha fretta: "Ha un contratto ancora lungo con noi - ha detto Tare -. Ha comunque dimostrato di essere un giocatore importante, per cui a breve vedremo i suoi agenti per rivedere il suo contratto". Oltre ai rinnovi la Lazio non effettuerà comunque altre operazioni di mercato a gennaio: "Con l'arrivo di Caceres siamo una squadra più che completa - ha confermato l'albanese a Premium -. Badelj è un ottimo giocatore, ma non penso arrivi perché abbiamo già un grande regista che è Leiva e non verrà a Roma per fare la riserva".