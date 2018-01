Ore fondamentali, che possono indirizzare in modo decisivo il calciomercato di gennaio del Napoli. Il club è infatti in attesa della risposta definitiva di Simone Verdi, primo obiettivo per questa finestra. Risposta che, però, potrebbe non arrivare nei tempi previsti (si pensava che il classe 1992 potesse dire sì già entro la serata di lunedì): il giocatore, infatti, dopo aver lanciato messaggi positivi alla società azzurra nel weekend, sembra nuovamente indeciso sul da farsi. Dubbi che starebbe maturando non tanto sulla destinazione, quanto sul momento del trasferimento: nelle ultime ore sarebbe infatti meno convinto di voler partire nella sessione di gennaio. Nessuna scelta definitiva, comunque, è ancora stata presa: Verdi vuole temporeggiare e ragionare, senza sentirsi in obbligo di forzare la sua decisione. Nel frattempo il Napoli - forte, in ogni caso, dell'accordo con il Bologna per il trasferimento sui 20 milioni di euro - resta tutt'altro che immobile e continua a lavorare sottotraccia per un'alternativa, in caso di no dell'esterno del rossoblu: Deulofeu e Politano non sono due piste semplici, ma che si potrebbero sbloccare. Sono ore di attesa.

Ritrovare Sarri

Se il nome di Verdi si è imposto in cima alle preferenze, è per una conoscenza pregressa con l’allenatore del Napoli. Infatti, il giocatore è già stato alle dipendenze di Sarri ai tempi dell’Empoli, per due stagioni, tra il 2013 e il 2015. Inoltre, proprio nell’ultima stagione in Toscana, Verdi realizzò un gol a quella che potrebbe essere la sua prossima squadra, in un 2-2 a sorpresa al San Paolo. I tempi di adattamento, che costituiscono una variabile da considerare, sono tutti da stabilire: se da un lato i due hanno già lavorato insieme, dall’altro bisogna tener conto che all’Empoli si giocava col 4-3-1-2, dove Verdi ricopriva il ruolo di trequartista. Al Bologna gioca nel tridente offensivo ma, si sa, le richieste dell’allenatore potrebbero essere differenti da quelle di Donadoni, specialmente in relazione alla fase difensiva.

Parola di presidente

Aurelio De Laurentiis intercettato da Sky Sport non ha fornito ulteriori dettagli sull'operazione Verdi: "Arriva o no? Siete sempre così bravi, rispondete voi. Ottimista? Fatevi una domanda, datevi una risposta".