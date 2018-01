ECCO COSA È SUCCESSO LUNEDÌ

Verdi-Napoli, si va verso il no. La decisione finale dell’attaccante arriverà in mattinata ma sembra orientato a restare al Bologna. De Laurentiis lavora alle alternative: tra le soluzioni c’è anche Lucas Moura del PSG. Inter, lavori in corso: contatti continui con il Barcellona per sbloccare l’operazione Rafinha: cresce l’ottimismo. Ramires in stand-by mentre Lisandro Lopez è già arrivato ufficialmente. Lazio, De Vrij rinnova: il difensore olandese è pronto a firmare il prolungamento di contratto fino al 2019. L’intesa prevede l’inserimento di una clausola da 25 milioni. Contatto Bologna-Gabbiadini per giugno. Non solo Getafe: per Ciciretti ipotesi Parma. Avanti tutta per Giaccherini al Chievo mentre il Torino è vicino al baby Damascan. Crotone: in definizione Benali e Ricci. Il Genoa prende Pedro Pereira in prestito dal Benfica.