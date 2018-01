Napoli, preso il giovane Vinicius Morais

Si chiama Carlos Vinicius Alves Morais, compirà 23 anni il prossimo 22 marzo ed è un attaccante brasiliano: ma soprattutto, è un nuovo rinforzo in prospettiva per il Napoli, che lo prende dalla Serie B portoghese, esattamente dal Real Sport Clube. Morais si recherà domattina a Villa Stuart dove effettuerà le visite mediche: fino a poche ore fa il suo arrivo è stato tenuto 'top secret' dall'entourage azzurro. Il giovane brasiliano è una prima punta di peso, alto 190 cm: vanta 11 gol in 20 presenze nella Ledman Liga Pro, la seconda divisione in Portogallo. Bottino che tutta via non è riuscito a risollevare le sorti del Real SC, ultimo in classifica. Morais, nato a Rio de Janeiro e cresciuto calcisticamente nel Gremio Esportivo Anapolis, è un investimento per il futuro, dovendo confrontarsi ad una realtà del tutto nuova.