Calciomercato: tutte le trattative del 18 gennaio

ECCO COSA È SUCCESSO MERCOLEDÌ

Juve, l’ad bianconero Beppe Marotta, ospita a Sky Sport nel programma Calciomercato L’Originale, parla di Emre Can: "La concorrenza è tanta ma cercheremo di fare il nostro meglio per portarlo a Torino. Dobbiamo rispettare le sue volontà, intensificheremo i contatti nei prossimi giorni. Dybala rimane con noi". Inter, non solo Rafinha: in attesa della risposta del Barça ai 35 milioni proposti per il diritto di riscatto, i nerazzurri si muovono anche su altre piste: c'è un'apertura del Liverpool per Sturridge, da capire a quali cifre per il prestito. Occhi anche su Correa e Fernandes della Lokomotiv Mosca. Il Napoli continua il pressing per Politano, ma il Sassuolo non intende cederlo nemmeno dopo l’incontro con gli agenti del giocatore. Si continua a monitorare i profili di Deulofeu e Lucas Moura. Atteso il 22enne brasiliano Carlos Vinicius per le visite mediche: è una punta centrale che viene dalla Serie B portoghese. Nella nostra Serie B, invece, il colpo lo fa il Parma: preso Ciciretti in prestito per sei mesi. Il Torino accoglie Damascan, la Spal chiude per Everton Luiz. Centurion lascia il Genoa per il Racing Avellaneda a titolo definitivo. All'estero, oltre all'ufficialità dell'Everton che ha preso Walcott dall'Arsenal, c'è Cristiano Ronaldo che chiede un super rinnovo al Real. Ma per il club spagnolo non è una priorità: oltre al PSG, Mendes valuta anche piste cinesi. Il Barcellona pensa di pagare la clausola di Griezmann per strapparlo all’Atletico Madrid a 100-110 milioni.