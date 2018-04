Luca Pellegrini e la Roma insieme fino al 2022. Ufficiale il rinnovo di contratto per il calciatore giallorosso classe 1999, con una nota pubblicata sul proprio sito la società ha annunciato il prolungamento del terzino sinistro per le prossime quattro stagioni. Luca, alla Roma dal 2015 e rappresentato dall’agente Mino Raiola ha così messo la firma sul nuovo accordo, come si legge nel comunicato ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2022 con Luca Pellegrini. Il 19enne terzino sinistro, entrato nel settore giovanile giallorosso nel 2011-12, ha conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa con la Primavera. Dall’inizio di questa stagione fa parte della prima squadra".

"Esempio di dedizione e lavoro"

E’ stato poi lo stesso calciatore a commentare con gioia questo nuovo passo della sua carriera, come riporta ancora la Roma attraverso i suoi canali ufficiali: "Ho voluto fortemente la Roma e questo rinnovo, chi mi conosce lo sa. Non è facile esprimere una sensazione così bella, spero di poterlo fare in campo". Parola poi anche al direttore sportivo Monchi: "Luca è un esempio di dedizione al lavoro e voglia di migliorarsi, valori molto importanti all’interno del nostro club", ha dichiarato il direttore sportivo Monchi. "Per questo motivo, il rinnovo intende premiare una persona nata e cresciuta calcisticamente qui, che ha fatto suoi i valori della Roma".

Un investimento per il futuro

Una bella notizia in prospettiva per il club della Capitale, che si è così assicurato le prestazioni di un prospetto interessante sopratutto in ottica futura. Le trattative per il rinnovo andavano avanti da un po’ e dopo essere stato vicino a lasciare la Roma il giocatore ha così messo la firma sull’intesa raggiunta tra tutte le parti. Luca Pellegrini - soltanto omonimo dell’attuale centrocampista di Di Francesco, Lorenzo - aveva già iniziato la stagione aggregato alla prima squadra ma era poi stato molto sfortunato perché costretto a fermarsi a causa di due brutti infortuni (uno dopo l’altro): prima in estate la rottura del legamento crociato del ginocchio e poi, alcuni mesi dopo, quella della rotula quando stava tornando dal primo ko. Ora una notizia positiva, per il giovane difensore e per la Roma.