Dimenticate Monopoli o Risiko. Il gioco di società più complesso che si ricordi ha come protagonisti non case o carroarmati, ma gli allenatori di Serie A e non solo. Perché se il calcio è il gioco più bello del mondo, il calciomercato delle panchine 2018 rischia davvero di avvicinarsi e di molto. Nomi altisonanti, per squadre e attori in campo: dalla Juventus al Napoli, da Allegri a Sarri. Non è la lotta Scudetto, è l' Indovina Chi delle panchine. Ma chi fa la prima mossa? Attorno al tavolo del gioco in questione siedono molte squadre d'Italia, Inghilterra, Francia, Germania, Russia e si vedono anche sedie vuote che a sensazione troveranno altri ospiti. Tutti cercano tutti, le reazioni sono concatenate.

Juventus

La Juve valuta, con Massimiliano Allegri, se portare avanti insieme la ricostruzione necessaria oppure no. Premessa dovuta: l'ex Milan a Torino sta benissimo, punta al quarto "Doble" consecutivo e si vedrà afine stagione con la società per pianificare il futuro insieme. Le possibilità di un addio, comunque, ci sono, nel caso in cui dovessero esserci differenze di valutazione degli obiettivi per gli anni a venire. In caso di separazione, le ipotesi nei mesi scorsi hanno portato a valutare Simone Inzaghi, allenatore che però gode di grande stima a Formello.

Per la Lazio, infatti, è un punto fermo del progetto, viste le due grandissime stagioni sulla panchina biancoceleste. La società di Lotito considera Inzaghi il legittimo proprietario della panchina per la stagione 2018-2019, ma se dovesse arrivare una chiamata da una big porterebbe la Lazio a valutare profili come quello di Marco Giampaolo.

Un altro nome che è circolato in ambienti juventini è quello Carlo Ancelotti, profilo che sa di suggestione negli ambienti bianconeri. Come vice, l'ipotesi Pirlo, ma si tratta di una eventualità legata al passato, perché la sensazione è che se la Juventus e Massimiliano Allegri dovessero decidere di separarsi, il club bianconero virerebbe su un profilo diverso da quello dell'ex Bayern.