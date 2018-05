Inter, Champions a suon di gol

La prima di tutte a scendere in campo la prossima settimana sarà però l’Inter, sabato alle 20.45 in casa contro il Sassuolo già salvo. Spalletti certamente non farà calcoli, né contro i neroverdi né nello scontro diretto contro la Lazio: basta fare 6 punti, e i nerazzurri torneranno in Champions, anche se l’aritmetica dice che potrebbero bastare anche una vittoria e un pareggio. Come già detto poco fa servirebbe però la goleada a Sassuolo per ribaltare la differenza reti globale sulla Lazio, e una vittoria con 6 gol di scarto permetterebbe di tornare nell’Europa dei big anche con uno 0-0 all’Olimpico. Missione impossibile? Non proprio, visto che il primo confronto in assoluto tra Inter e Sassuolo in campionato finì proprio 0-7, a Reggio Emilia, nel settembre del 2013. Risultato poi replicato con lo stesso identico parziale anche a San Siro l’anno successivo. Ma questa volta peserebbe tantissimo.