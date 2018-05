Europa raggiunta (ancora da confermare, però, il sesto posto), il Milan già pensa all’estate che verrà. Sono cominciati i ragionamenti su come operare sul mercato, soprattutto sul fronte delle cessioni. A tal proposito ha parlato il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli, presente all’assegnazione del Premio Gentleman: “Abbiamo raggiunto un primo traguardo, l’Europa. Anche se dobbiamo difendere il sesto posto. Tutti sognavamo qualcosa di diverso ma è difficile quando si parte in un anno e si assembla una squadra, ci vuole il giusto tempo. Assolutamente terremo i big l’anno prossimo - ha confermato Mirabelli - Il nostro obiettivo è aprire un ciclo formando una squadra con giocatori giovani e forti. Noi siamo il Milan, non vogliamo smantellare la squadra ma rinforzarla. Non potevamo pensare di vincere da subito, stiamo costruendo un Milan importante per vincere i prossimi anni”.

"Donnarumma nostro patrimonio, speriamo resti"

Il ds rossonero ha risposto così alle domande sul futuro di Gigio Donnarumma: “Noi dobbiamo pensare che è un nostro patrimonio, ci auguriamo che rimanga con noi. Così come per gli altri giocatori. Valgono due regole: se un giocatore ci esprime la volontà di andare via ci vuole un club che soddisfi le esigenze del Milan. Donnarumma non è venuto da noi a dirci che vuole andare via. Noi stiamo lavorando per rinforzare la squadra e non per smantellarla”.