Dopo de Vrij e Asamoah toccherà a Lautaro Martinez

Il mercato dei nerazzurri è già partito a fari spenti. Ausilio ha già preso infatti a parametro zero de Vrij, in scadenza con la Lazio. Il contratto del centrale olandese classe '92 è stato già depositato, de Vrij ha già firmato per cinque anni e guadagnerà 3,8 milioni a stagione. E, ironia della sorte, affronterà proprio l'Inter nell'ultima giornata decisiva per la conquista dell'ultimo posto in Champions League. Poi toccherà anche a Lautaro Martinez, attaccante argentino del Racing inserito nella lista dei preconvocati per il Mondiale da Jorge Sampaoli: affare confermato anche dallo stesso Lautaro, che nelle scorse settimane aveva dichiarato: "Con i nerazzurri è tutto fatto. Tutto è stato già deciso il mio futuro sarà a Milano a partire da giugno. Sarà un grande passo per me, quando tornerò dal ritiro con la Nazionale ci sarà un incontro con il mio agente e si sistemerà tutto. Praticamente mancano soltanto le visite mediche. Se c'è l'ipotesi di restare al Racing? Quando si chiuderà l'operazione, le due società valuteranno quale sarà l’opzione migliore per me"