Che l'era Sarri sia ormai al tramonto è abbastanza chiaro. La rivoluzione al Napoli che sta mettendo in pratica Aurelio De Laurentiis parte dalla guida tecnica, e che guida tecnica! Il presidente del Napoli ha incontrato nella serata di ieri Carlo Ancelotti per valutare la sua volontà di allenare il Napoli. Le parti si rivedranno in mattinata per quella che potrebbe davvero essere una "fumata bianca" e regalare a Napoli città e al club uno degli allenatori più vincenti al mondo. Infatti con Carlo Ancelotti il Napoli si darebbe quel carattere internazionale che solo in parte ha vissuto durante l'era Benitez. Avere Ancelotti in panchina significherebbe poi allestire anche una squadra di prim'ordine per trionfare innanzitutto in Italia e ben figurare in Europa. Accessoria all'arrivo di Ancelotti potrebbe essere anche l'ipotesi di ingaggio di Mario Balotelli.

L'incontro di ieri sera

Quando erano da poco passate le 21:30, l’ex allenatore del Bayern, in compagnia di sua moglie, è entrato negli uffici della Filmauro a Roma in via Ventiquattro Maggio, a due passi dal Quirinale per discutere proprio di un suo approdo sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Venti minuti prima circa, era arrivato direttamente da Milano anche il presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dall’amministratore delegato Chiarelli e da suo figlio Luigi. Il patron del Napoli ha partecipato a Milano all'Assemblea di Lega, ma è stato il primo a lasciare l’incontro e a ripartire verso la Capitale a causa del summit evidentemente già programmato con l’ex allenatore del Bayern. L’incontro, che era stato programmato per mercoledì mattina, è stato anticipato alla serata ed è durato tre ore circa. A mezzanotte e venti, la terza auto con a bordo il sogno del Napoli per la panchina ha lasciato la Filmauro.