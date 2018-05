Il Napoli è pronto a cambiare allenatore, dopo i dubbi di Maurizio Sarri. E Aurelio De Laurentiis, che ha definitivamente rotto gli indugi, ha ormai deciso di puntare su Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori del mondo, attualmente senza squadra. Ancelotti non è più un sogno impossibile: contatti ci sono già stati nei giorni scorsi. In serata, quando erano da poco passate le 21:30, l’ex allenatore del Bayern, in compagnia di sua moglie, è entrato negli uffici della Filmauro a Roma in via Ventiquattro Maggio, a due passi dal Quirinale. Venti minuti prima circa, era arrivato direttamente da Milano anche il presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dall’amministratore delegato Chiarelli e da suo figlio Luigi. Il patron del Napoli ha partecipato a Milano all'Assemblea di Lega, ma è stato il primo a lasciare l’incontro e a ripartire verso la Capitale a causa del summit evidentemente già programmato con l’ex allenatore del Bayern. Ora, la trattativa tra Napoli e Ancelotti potrebbe essere alla svolta definitiva.

De Laurentiis e l’ultimatum di domenica a Sarri

Poco dopo l’ultima partita contro il Crotone, che ha chiuso il campionato del suo Napoli, parlando alla Radio ufficiale del club, Aurelio De Laurentiis aveva messo fretta a Maurizio Sarri. “Per me la data non c’è più, il tempo scaduto, perché a un certo punto l’abbiamo affrontato questo problema, in tutti i modi, poi io mi devo prendere la responsabilità: dobbiamo andare avanti. Non è detto comunque che vada via, c’è una clausola: vediamo cosa accadrà”.