Un tweet, pochi caratteri, quanto basta per tranquillizzare i tifosi nerazzurri su quello che sarà il futuro di Mauro Icardi. Corteggiato dalle big europee, ma con l'Inter ancora nel destino: parola di Wanda Nara. La moglie e agente dell'attaccante argentino ha infatti risposto in maniera inquivocabile a un messaggio su Twitter che – in modo un po' 'particolare' – chiedeva notizie sulla permanenza di Icardi: "Se Mauro non rimane all'Inter mi ammazzo e mi avrai sulla coscienza", il messaggio del tifoso. Pronta la risposta di Wanda Nara: "Relax…rimane", con tanto di cuoricino al termine del tweet. Una nuova dichiarazione d'amore da parte di Icardi (in questo caso della moglie e manager) nei confronti dei nerazzurri, squadra che lo stesso Maurito ha trascinato in Champions realizzando ben 29 gol in 34 partite, l'ultimo nel match decisivo (3-2 il finale) contro la Lazio che è valso ai nerazzurri il quarto posto e la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League.

Icardi e l'Inter, Wanda tranquillizza i nerazzurri: "Rimane"

Un tweet, quello di Wanda Nara, che tranquillizza tutto l'ambiente nerazzurro dopo la 'grande paura' delle scorse ore. Lady Icardi, infatti, in un'intervista rilasciata a Radio Metro nel corso del programma Perros de la Calle aveva parlato così del futuro dell'argentino: "Ci sono alcuni grandi club che pagherebbero la sua clausola di risoluzione che è molto alta, ma per un giocatore come Mauro, considerando i numeri che circolano nel mondo del calcio, la cifra non la considero neanche così pazza. Stiamo vedendo quello che fa con l'Inter, c’è una situazione di rinnovo o partenza. Ci sono molti club che stanno facendo pressioni, ma la priorità è l'Inter. Ci sarà un incontro con il direttore sportivo Ausilio, la mia priorità oggi è vedere di restare qui. Lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo: la mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza". Adesso, poche ore dopo, il dietrofront: "Icardi rimane" e l'Inter sorride.