Chissà che non sia un segno del destino, quello che ha portato all’incontro del tutto casuale di oggi tra Alvaro Morata e Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. L’attaccante spagnolo, attualmente al Chelsea, si trovava in via Montenapoleone a Milano per un po’ di shopping, mentre il dirigente bianconero era in un ristorante nella stessa strada. Nulla di strano: il giocatore torna spesso in Italia. È stata, dunque, semplicemente un’occasione per salutarsi e ricordare quanto di buono era stato fatto insieme, ma non per parlare di mercato. Almeno, non stavolta. Perché per quanto il ritorno dell’attaccante sia una suggestione concreta per la Juve, le parti non hanno ancora avuto un contatto da questo punto di vista e le possibilità al momento sembrano davvero remote.

Gli anni bianconeri di Morata

L’attaccante, classe 1992, ha vissuto due stagioni alla Juventus: la 2014/15 e la 2015/16. Arrivato con un diritto di controriscatto in favore del Real Madrid – che poi l’ha esercitato – ha saputo subito costituire una coppia d’attacco importante con Tevez: i due, infatti, sono riusciti a centrare la finale di Champions League di Berlino, poi persa col Barcellona. In quella occasione, Morata segnò i gol decisivi sia in semifinale proprio al Real e poi anche l’unica rete siglata dalla Juve nella finale. In totale, lo spagnolo ha segnato 27 reti nelle 93 presenze sommate in bianconero, riuscendo a tenersi su ottime medie realizzative nonostante un utilizzo non costante come titolare.