Una stagione positiva messa alle spalle e un mercato tutto da vivere, con l’obiettivo di piazzare i colpi giusti per migliorare la rosa di Eusebio Di Francesco. La Roma ha le idee chiare e, per incrementare il bottino di reti raggiunto quest’anno, ha deciso di guardare in Olanda per rinforzare il proprio reparto offensivo. I due calciatori nel mirino di Monchi giocano entrambi nell’Ajax, si tratta di Justin Kluivert e Hakim Ziyech, due talenti su cui hanno messo gli occhi anche altre big europee. Per quanto riguarda il classe ’99, autore di ben undici gol in questa stagione, i rapporti con il suo agente Mino Raiola sono ottimi, elemento che potrebbe permettere alla Roma di condurre in porto un’operazione davvero vantaggiosa. Piace e molto anche il compagno di squadra Ziyech, trequartista capace di giocare anche mezz’ala o esterno di destra. Marocchino di origini, il 25enne giocatore dell’Ajax ha messo a segno 9 gol e ben 17 assist in 34 partite giocate in stagione, un bottino niente male che ha spinto Monchi a tornare alla carica, dopo le avances della scorsa estate.