Geoffrey Kondogbia sarà definitivamente un giocatore del Valencia. Il club andaluso ha annunciato di aver esercitato l’opzione di riscatto prevista dall’accordo iniziale con l’Inter, a cui andranno 25 milioni di euro. “Il Valencia, oggi giovedì 24 maggio, ha esercitato l'opzione di acquisto che esisteva nel contratto di cessione dall'Inter per il centrocampista francese Geoffrey Kondogbia, che si lega al Valencia fino al 30 giugno 2022, con una clausola rescissoria di 80 milioni di euro” si legge sul sito ufficiale della società spagnola. Il giocatore si è detto entusiasta del trasferimento, nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali: “Sono molto felice e orgoglioso di essere parte di questo club e questa squadra. Mi sento molto bene qui, in città, con l'appoggio di tutta la gente e i compagni. Fin dal primo giorno la gente mi ha dato molto fatto e questo è importante. Il Valencia è un club meraviglioso e voglio far parte della sua storia”.

Effetto Kondogbia

L’Inter è tra le società più attive sul mercato: i nerazzurri, infatti, hanno già concluso gli arrivi a parametro zero di de Vrij e Asamoah. In vista della prossima stagione, però, il club vuole continuare a rinforzare la rosa che Luciano Spalletti avrà a disposizione. La cessione di Kondogbia porta un tesoretto da 25 milioni, che potrà essere utilizzato per ragionare sui riscatti onerosi di Rafinha e Cancelo, entrambi da 35 milioni. Per il portoghese del Valencia, il club non ha intenzione di fare sconti come ha ribadito a più riprese il direttore generale degli andalusi. Ma intanto con questi introiti si possono già fare calcoli diversi.