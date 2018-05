L’Europa League sfumata in un difficile finale di campionato, al termine di una rimonta che avrebbe avuto del sensazionale. Metabolizzata la delusione, è tempo adesso per la Fiorentina di concentrarsi sul mercato, allestendo la rosa da affidare a Stefano Pioli per la prossima stagione. Sugli obiettivi viola si è soffermato a margine del Football Leader Pantaleo Corvino, che ha parlato della volontà di Badelj di andare via da Firenze: "Vuole cercare nuove sfide, la società gli ha offerto un contratto di quattro anni ma non accetterà. Oggi ci siamo sentiti e mi ha confermato di voler andare via. Resterà stima tra di noi, ma ci separeremo. Adesso andremo alla ricerca di un calciatore che possa sostituirlo, ne discuteremo con Pioli e valuteremo sulla base delle nostre disponibilità economiche e del monte ingaggi. Ripartiremo dalle buone basi di quest’anno".