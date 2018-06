Sporting su Viviano

Con Rui Patricio in partenza, lo Sporting Clube de Portugal deve andare a caccia di un sostituto che non faccia rimpiangere l'addio del portoghese. Gli occhi del club biancoverde si sono posati su Emiliano Viviano, la cui avventura con la maglia della Sampdoria potrebbe essere arrivata ai titoli di coda, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. A far traballare le certezze del portiere classe ’85 è l’interesse del club lusitano, che ha messo gli occhi su Viviano per sostituire proprio Rui Patricio, ormai destinato al Wolverhampton, club vicino al suo agente Jorge Mendes. Nel giro di pochi giorni, il giocatore incontrerà la Sampdoria per analizzare a fondo la situazione, prendendo una decisione in un senso o nell’altro. Sull’ex portiere della Fiorentina ci sono inoltre anche Parma e Sassuolo, che monitorano attentamente la situazione con l’obiettivo di inserirsi nella trattativa. Nel caso in cui Viviano dovesse decidere di andare via, il club del presidente Ferrero si iscriverebbe all’asta per Skorupski, portiere di proprietà della Roma che piace anche a Genoa e Fiorentina.