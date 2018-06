Un incontro nelle scorse ore a Milano, faccia a faccia più che positivo: Malcom Filipe Silva de Oliveira, per tutti Malcom, vuole i nerazzurri. E’ questo quanto emerso dal summit tra i dirigenti nerazzurri, i dirigenti del Bordeaux e gli agenti del giocatore: un fattore sicuramente positivo per l’Inter, con il giocare che ha espresso il proprio gradimento alla destinazione nerazzurra preferendola alle piste Liverpool e Paris-Saint Germain. Sull’esterno offensivo classe 1997 del Bordeaux c’è anche il Borussia Dortmund, altra soluzione gradita al giocatore che però in cima alla lista dei desideri ha messo l’Inter. L’incontro tra i due club ieri è stato sicuramente positivo, ma l’affare non è ancora entrato nella fase conclusa: i nerazzurri cercano una formula economica che possa soddisfare il Bordeaux che per partire il calciatore chiede 40 milioni di euro più bonus, per un totale di circa 50 milioni: l’Inter potrebbe mettere sul piatto una proposta di prestito con obbligo di riscatto oppure un diritto di riscatto molto alto.

Rafinha, il Barcellona non fa sconti

Ancora incerto invece il futuro di Rafinha: c’è stato un incontro tra gli agenti del calciatore e il Barcellona, club proprietario del cartellino, per cercare di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino rispetto ai 35 milioni di euro più tre di bonus che permetterebbero all’Inter di far suo il calciatore. Rafinha però non gradirebbe un altro prestito e i catalani hanno rifiutato di ridiscutere l’accordo economico: niente sconti, ma il Barcellona si è detto comunque disponibile a trattare su qualche dettaglio. Si allontana dall’Inter e dall’Italia invece Cancelo: Jorge Mendes, agente del calciatore, spinge per portarlo al Wolverhampton, affare da 40 milioni di euro.