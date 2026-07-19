Calciomercato, le news di oggi live

Qui tutta la giornata live di domenica 19 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Roma, offerta da 46 milioni per Summerville
- E ufficiali i rinnovi di Mancini e Cristante
- Ufficiale, Margim Vojvoda è un giocatore dell'Udinese
- Milan, Hojbjerg idea per il centrocampo: è in uscita dal Marsiglia
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Az Alkmaar, ufficiale l'arrivo di Ibrahimovic
È ufficiale l'arrivo di Maximilian Ibrahimovic all' Az Alkmaar: Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Milan.
E il Palermo affida la porta a Fortin
Dopo l'addio di Desplanches, il Palermo affida la porta a Fortin. Il portiere si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dal Lens
Frosinone, ufficiale Desplanches in prestito
Il Frosinone ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003. Il comunicato: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Palermo Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Desplanches. Il portiere classe 2003 arriva a titolo temporaneo"
Vojvoda è il nuovo acquisto dell'Udinese
Ufficiale un colpo in difesa per l'Udinese, che acquista Mergim Vojvoda a titolo definitivo dal Como. Il 31enne kosovaro si unisce ai bianconeri per 1,3 milioni di euro più altri 300 mila euro di bonus. Vojvoda firma fino al 30 giugno 2028.
Trincao sceglie l'Arabia Saudita
L'Al-Ahli ha ufficializzato l'acquisto di Francisco Trincao dallo Sporting, che ha firmato un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2030. "Sono molto orgoglioso di unirmi all'Al-Ahli - ha detto - e sono consapevole del valore di questo club, della sua storia e dei suoi tifosi"
Ufficiale, niente Milan per Trincao: il portoghese ha scelto l'Arabia SauditaVai al contenuto
Roma, Mancini rinnova fino al 2029
Gianluca Mancini, anche lui come Cristante in scadenza a giugno 2027, ha prolungato per altre due stagioni, fino al 2029. Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni coi giallorossi
Cristante rinnova con la Roma fino al 2028
Bryan Crisante resta alla Roma almeno per altre due stagioni. Ufficiale il rinnovo del centrocampista, che aveva il contratto in scadenza a giugno 2027. Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe in giallorosso
Roma, Summerville al trasferimento: 46 mln offerti al West Ham
L'esterno olandese ha dato la sua apertura al trasferimento alla Roma. I giallorossi hanno presentato un'offerta al West Ham da 46 milioni e contano di chiudere l'operazione nei prossimi giorni dopo aver ottenuto il sì del giocatore
Summerville mai così vicino alla Roma: i dettagli dell'offerta al West HamVai al contenuto
Boga: "Se viene sono contento"
Al termine della partita contro il Basilea, Boga ha parlato sul connazionale Franck Kessie, che piace ai bianconeri per il centrocampo: "Non ho parlato con lui. È un mago come giocatore e una buona persona, se viene sono contento"
Calciomercato Juventus, Boga chiama Kessie: 'Se viene sono contento'Vai al contenuto
Sampdoria, ecco Lauritsen: contratto fino al 2029
Colpo in attacco per la Sampdoria allenata da Bernardo Corradi. Dopo essersi svincolato dallo Sparta di Rotterdam arriva Tobias Lauritsen. L'attaccante norvegese, classe 1997, ha firmato un contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2029
La Sampdoria annuncia Lauritsen per l'attaccoVai al contenuto
Milan, Hojbjerg idea per il centrocampo
Nel caso in cui il Milan dovesse mettersi alla ricerca di un centrocampista, Pierre-Emile Hojbjerg può essere un'idea per il centrocampo rossonero. Il centrocampista danese, infatti, è in uscita dal Marsiglia e potrebbe essere ceduto a condizioni favorevoli
Como, Engelhardt al Friburgo: è la seconda cessione più cara della storia
Altra uscita in casa Como: il club lariano saluta saluta il tedesco Yannik Engelhardt, che torna in Germania: ufficiale il suo trasferimento al Friburgo per 7 milioni di euro. Si tratta della seconda cessione più cara della storia del club, seconda solo a quella di Gabriel Strefezza all'Olympiakos
Udinese, ufficiale l'arrivo di Vojvoda
Ufficiale un colpo in difesa per l'Udinese, che acquista Mergim Vojvoda a titolo definitivo dal Como. Il 31enne kosovaro si unisce ai bianconeri per 1,3 milioni di euro più altri 300 mila euro di bonus. Contratto fino al 30 giugno 2028
Roma, ufficiali i rinnovi di Mancini e Cristante
Dopo quello di Dybala, la Roma ufficializza altri due rinnovi. Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno prolungato i loro contratti con il club giallorosso. Il difensore fino al 2029, il centrocampista fino al 2028. Di seguito tutti i rinnovi ufficiali in Italia e all'estero