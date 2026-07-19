Calciomercato, le news di oggi live

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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di domenica 19 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Az Alkmaar, ufficiale l'arrivo di Ibrahimovic

È ufficiale l'arrivo di Maximilian Ibrahimovic all' Az Alkmaar: Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Milan.

E il Palermo affida la porta a Fortin

Dopo l'addio di Desplanches, il Palermo affida la porta a Fortin. Il portiere si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dal Lens

Frosinone, ufficiale Desplanches in prestito

Il Frosinone ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003. Il comunicato: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Palermo Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Desplanches. Il portiere classe 2003 arriva a titolo temporaneo"

Vojvoda è il nuovo acquisto dell'Udinese

Ufficiale un colpo in difesa per l'Udinese, che acquista Mergim Vojvoda a titolo definitivo dal Como. Il 31enne kosovaro si unisce ai bianconeri per 1,3 milioni di euro più altri 300 mila euro di bonus. Vojvoda firma fino al 30 giugno 2028.

Trincao sceglie l'Arabia Saudita

L'Al-Ahli ha ufficializzato l'acquisto di Francisco Trincao dallo Sporting, che ha firmato un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2030. "Sono molto orgoglioso di unirmi all'Al-Ahli - ha detto - e sono consapevole del valore di questo club, della sua storia e dei suoi tifosi"

Ufficiale, niente Milan per Trincao: il portoghese ha scelto l'Arabia Saudita

Ufficiale, niente Milan per Trincao: il portoghese ha scelto l'Arabia Saudita

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Roma, Mancini rinnova fino al 2029

Gianluca Mancini, anche lui come Cristante in scadenza a giugno 2027, ha prolungato per altre due stagioni, fino al 2029. Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni coi giallorossi

Cristante rinnova con la Roma fino al 2028

Bryan Crisante resta alla Roma almeno per altre due stagioni. Ufficiale il rinnovo del centrocampista, che aveva il contratto in scadenza a giugno 2027. Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe in giallorosso

Roma, Summerville al trasferimento: 46 mln offerti al West Ham

L'esterno olandese ha dato la sua apertura al trasferimento alla Roma. I giallorossi hanno presentato un'offerta al West Ham da 46 milioni e contano di chiudere l'operazione nei prossimi giorni dopo aver ottenuto il sì del giocatore

Summerville mai così vicino alla Roma: i dettagli dell'offerta al West Ham

Summerville mai così vicino alla Roma: i dettagli dell'offerta al West Ham

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Boga: "Se viene sono contento"

Al termine della partita contro il Basilea, Boga ha parlato sul connazionale Franck Kessie, che piace ai bianconeri per il centrocampo: "Non ho parlato con lui. È un mago come giocatore e una buona persona, se viene sono contento"

Calciomercato Juventus, Boga chiama Kessie: 'Se viene sono contento'

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Sampdoria, ecco Lauritsen: contratto fino al 2029

Colpo in attacco per la Sampdoria allenata da Bernardo Corradi. Dopo essersi svincolato dallo Sparta di Rotterdam arriva Tobias Lauritsen. L'attaccante norvegese, classe 1997, ha firmato un contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2029

La Sampdoria annuncia Lauritsen per l'attacco

La Sampdoria annuncia Lauritsen per l'attacco

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Milan, Hojbjerg idea per il centrocampo

Nel caso in cui il Milan dovesse mettersi alla ricerca di un centrocampista, Pierre-Emile Hojbjerg può essere un'idea per il centrocampo rossonero. Il centrocampista danese, infatti, è in uscita dal Marsiglia e potrebbe essere ceduto a condizioni favorevoli

Como, Engelhardt al Friburgo: è la seconda cessione più cara della storia

Altra uscita in casa Como: il club lariano saluta saluta il tedesco Yannik Engelhardt, che torna in Germania: ufficiale il suo trasferimento al Friburgo per 7 milioni di euro. Si tratta della seconda cessione più cara della storia del club, seconda solo a quella di Gabriel Strefezza all'Olympiakos

Udinese, ufficiale l'arrivo di Vojvoda

Ufficiale un colpo in difesa per l'Udinese, che acquista Mergim Vojvoda a titolo definitivo dal Como. Il 31enne kosovaro si unisce ai bianconeri per 1,3 milioni di euro più altri 300 mila euro di bonus. Contratto fino al 30 giugno 2028

Roma, ufficiali i rinnovi di Mancini e Cristante

Dopo quello di Dybala, la Roma ufficializza altri due rinnovi. Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno prolungato i loro contratti con il club giallorosso. Il difensore fino al 2029, il centrocampista fino al 2028. Di seguito tutti i rinnovi ufficiali in Italia e all'estero

Dopo Dybala la Roma ufficializza altri due rinnovi

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