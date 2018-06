ECCO COSA È SUCCESSO MARTEDÌ

La Juve ha chiuso l'affare Perin, trattativa conclusa con il Genoa, aspettando le visite mediche. Per la difesa De Ligt è l’obiettivo numero 1, l’Ajax lo valuta 50 milioni. Nuovo incontro per Darmian. Napoli, dopo Verdi, spunta l'idea Lainer del Salisburgo mentre in difesa il nome nuovo è quello di Achraf, marocchino del Real Madrid per il dopo Maggio. E se parte Hamsik, occhi su Praet della Samp. Il City sfiora i 50 per Jorginho.

Cristante in arrivo alla Roma: accordo da 30 milioni bonus compresi. Su Alisson forte il Chelsea oltre al Real Madrid. La Lazio cerca un accordo con il Genoa per Laxalt. I rossoblù, intanto, hanno preso l'attaccante polacco Piatek dal KS Cracovia. Malcom, brasiliano del Bordeaux, è convinto dal progetto dei nerazzurri e vuole l'Inter. Ora c’è da convincere il club francese che chiede almeno 40 milioni di euro. Dalbert-Monaco in dirittura d'arrivo. Ai monegaschi piace anche Ricardo Rodriguez, ma lo svizzero del Milan si sposterebbe solo per un top club che giochi la Champions. Capitolo portieri: visite mediche per Marchetti al Genoa. Viviano tratta con il Parma, alla Samp può finire Skorupski e la Roma prenderebbe Meret come sostituto. La Fiorentina su Schwolow del Friburgo.

Bruno Peres vicino al ritorno al Torino. Per Castro del Chievo, Cagliari in vantaggio sull’Atalanta che pensa a Pavoletti e ha chiuso per il polacco Reca. Milan, Romagnoli ha rinnovato fino al 2022. De Zerbi sarà il nuovo allenatore del Sassuolo, ufficiale la separazione da Iachini.