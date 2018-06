Una volta c'era il valzer delle punte, ora quello dei portieri. E non è solo "colpa" di Gigi Buffon che ha deciso di continuare la sua incredibile carriera. Il giro è incredibile, non per forza collegato, e coinvolge anche i più importanti club europei. Le prime tre del nostro campionato cambiano almeno un portiere. Di Buffon (destinazione PSG) abbiamo parlato approfonditamente. Così come di chi lo va a sostituire, almeno numericamente, ovvero Perin. Reina, capopopolo a Napoli, lascia un vuoto che ancora la società di De Laurentiis non ha deciso come colmare: Rui Patricio in discesa, Leno il più vicino, si allontana anche Areola (che il PSG terrebbe anche con Buffon: ormai le grandi squadre vogliono due grandi portieri!). Alisson è il più richiesto sul mercato e la sua situazione va analizzata: la Roma lo valuta almeno 100 milioni di euro che sembra una cifra pazzesca) ma ci sono almeno due club pronti ad avvicinarsi. Uno è il Real Madrid, l'altro è il Chelsea. Il Chelsea direte voi? E perché? Ha Courtois… Il problema (per i londinesi) è che il belga (scadenza contratto 2019) non ha intenzione di rinnovare, per cui lo vendono ora o lo perdono a zero. E quindi il quadro sarebbe questo: se il Chelsea vende Courtois lo vende al Real e si butterebbe su Alisson. Altrimenti il Real virerebbe sul brasiliano della Roma, sempre con un occhio al Liverpool che ad occhio e croce di un portiere più affidabile avrebbe bisogno.



L'Inter pare l'unica tranquilla, il Milan dovrà ragionare su Donnarumma visto che se le cose rimangono così dovrebbe gestire due "titolari". La Lazio è a posto, l’Atalanta ne ha addirittura troppi visto che ha riscattato Gollini, è rimasto Berisha e tornerà anche Sportiello che la Fiorentina non ha riscattato. Ecco che quindi la Fiorentina cerca un portiere, ma in realtà lo cerca anche la Sampdoria perché proprio oggi ha trovato un accordo con Viviano che lascerà i blucerchiati: la sua destinazione potrebbe essere Parma o Sassuolo (ma a quel punto Consigli cosa farebbe?). Al suo posto a Genova potrebbe arrivare Skorupski dalla Roma. E quindi la Roma rimarrebbe senza portieri? Calma! Intanto la prima idea sarebbe quella di fare un investimento su Meret, ritenuto uno dei profili più interessanti nel suo ruolo, poi avrebbe tempo di programmare e magari di infastidire il Napoli per esempio su Leno.



Curiosamente a Genova, sponda rossoblu, arriva un altro portiere dalla capitale: Marchetti prenderà il posto di Perin, già fatte le visite mediche. Capito che giro? Più che un valzer, un vortice…